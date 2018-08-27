إعلان الجداول الدراسية على المواقع الالكترونية للطلاب بجامعة المنيا

كتب فريق المحافظات

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبى، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، اجتماعاً مع وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمناقشة استعدادات الجامعة لاستقبال طلابها بالعام الجامعى الجديد 2018/2019 والاستعداد للكشف الطبى.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور مصطفى عبد النبى، على وكلاء الكليات بسرعة إعلان الجداول الدراسية على الطلاب الجدد والقدامى قبل بدء الدراسة بأسبوع وإعلانها على المواقع الإلكترونية بالكليات، وذلك ضماناً لانتظام الدراسة منذ أول أيامها.

وفى نفس السياق ناقش المجلس استعدادات الكليات للكشف الطبى للطلاب الجدد وفقا للمواعيد التى سوف يقرها مجلس الجامعة فى إنعقاده صباح الغد، حيث وضعت الجامعة برئاسة الدكتور محمد جلال حسن، القائم باعمال رئيس جامعة المنيا خطة تتضمن افكاراً مبتكرة وتشكيل لجان تعمل فى الاماكن الحيوية لمتابعة أعمال الصيانة والتجميل والتطوير بمختلف أماكن الجامعة، وكذلك إنشاء مكتب استعلام دائم على مداخل الجامعة وبالكليات للرد على استفسارات الطلاب، هذا إلى جانب توزيع اكثر من 20 عمل فنى نتاج أعمال الكليات الفنية بميادين الجامعة وبمداخل الكليات، هذا إلى جانب تصميم لافتات إرشادية وخرائط مضيئة وتوزيع الدلائل والكتيبات الإرشادية للطلاب.

واوضح الدكتور محمد جلال أن استعداد الجامعة لتطوير ورفع كفأة المنشات بها هذا العام يأتى فى إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات بالقاهرة خلال مؤتمر الشباب السادس ودعوته لتفعيل دور الجامعات والاستفادة من خبراتها من خلال دعم الدولة لجهود تطوير التعليم باعتباره الأساس فى بناء دولة عصرية، والاعتماد على موارد الجامعة الذاتية فى رفع كفأة منشأتها حيث أعلن المجلس منح افضل كلية تستعد وتتزين فى استقبال طلابها كأساً تقديراً لتميزها فى الاستعداد للعام الجامعى الجديد.

كما أشار الدكتور مصطفى عبد النبى إلى أن الجامعة وضعت مجموعة من أساس التقييم فى المسابقة بين الكليات تشمل تطوير الموقع العام الجمالى بكل كلية وحسن استقبال الطلاب، والأنشطة التى ستنفذها كل كلية خلال فعاليات الاستقبال والكشف الطبى.

كما ناقش المجلس قواعد توزيع الطلاب على الأقسام والشعب المختلفة بالكليات، والنظر فى الالتماسات المقدمة من الطلاب والبت فيها.