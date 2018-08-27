video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 7 فى حادث انقلاب سيارة ركاب بطريق قنا - نقادة الصحراوى

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:36 م
إصابة 7 فى حادث انقلاب سيارة ركاب بطريق قنا - نقادة الصحراوى إنقلاب سيارة - أرشيفية
قنا – هند المغربى
إضافة تعليق

أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ركاب بطريق قنا نقادة الصحراوى، اليوم الإثنين، أمام قرية الطويرات، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى قنا العام.

تلقى مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، بلاغا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص تقل عدد من الركاب بطريق قنا نقادة الصحراوى، أمام قرية الطويرات، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، تم الدفع بسيارات الإسعاف.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من "سعد جاد حسين 60 سنة وماهر عبدالمنعم عبدالسميع 30 سنة ومحمد عبدالله عبد السميع 20 سنة، وطارق نصرالله عبدالوهاب 40 سنة، وأيمن حسانى عاشور32 سنة، ومحمود محمد محمود 24 سنة، ومحمود مصطفى أبوالحسن 24 سنة"، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة للتولى التحقيقات

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "سفاجا - قنا"

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اسعاف قنا

انقلاب سيار

طريق قنا نقادة




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة