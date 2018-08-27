إصابة 7 فى حادث انقلاب سيارة ركاب بطريق قنا - نقادة الصحراوى

قنا – هند المغربى

أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ركاب بطريق قنا نقادة الصحراوى، اليوم الإثنين، أمام قرية الطويرات، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى قنا العام.

تلقى مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، بلاغا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص تقل عدد من الركاب بطريق قنا نقادة الصحراوى، أمام قرية الطويرات، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، تم الدفع بسيارات الإسعاف.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من "سعد جاد حسين 60 سنة وماهر عبدالمنعم عبدالسميع 30 سنة ومحمد عبدالله عبد السميع 20 سنة، وطارق نصرالله عبدالوهاب 40 سنة، وأيمن حسانى عاشور32 سنة، ومحمود محمد محمود 24 سنة، ومحمود مصطفى أبوالحسن 24 سنة"، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة للتولى التحقيقات