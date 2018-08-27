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الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:05 م
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إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بأبو تشت بقنا

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:42 م
إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بأبو تشت بقنا مشاجرة - أرشيفية
قنا – هند المغربى
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أصيب 7 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين اليوم الاثنين بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا.

وتلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بلاغا يفيد إصابة 7 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة كل من عبد الفتاح ا ا 27 سنة ، وصبرى ا ع 60 سنة، وعمر ع ا 29 سنة، وعمر و ا 27 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفي قنا العام، في حين تم نقل الشعرواى ا م 33 سنة ورفعت ع م 18 سنة، ومحمود ع م 20 سنة إلى مستشفى نجع حمادى العام.

فيما انتقلت قوة أمنية في محاولة للسيطرة على الموقف وضبط أطراف المشاجرة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

 

 


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