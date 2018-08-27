إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين على طريق طلخا شربين بالدقهلية

أصيب 5 اشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص علي طريق طلخا شربين بمحافظة الدقهلية بسب السرعة الزائدة.

وتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق طلخا شربين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أمام قرية الطويلة التابعة لمركز طلخا بسبب السرعة الزائدة والرعونة، وتبين إصابة خمسة أشخاص من الركاب وتم نقلهم إلى مستشفي طلخا المركز لتلقي العلاج اللازم لهم.

كما انتقل رئيس مجلس المدينة وأمر برفع السيارت من على الطريق وتسيير حركة المرور مرة أخري بعد توقفه، وجاري تحرير محضر بالواقعة.