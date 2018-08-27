video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين على طريق طلخا شربين بالدقهلية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:12 م
إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين على طريق طلخا شربين بالدقهلية حادث سيارة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

أصيب 5 اشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص علي طريق طلخا شربين بمحافظة الدقهلية بسب السرعة الزائدة.

وتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق طلخا شربين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز  إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أمام قرية الطويلة التابعة لمركز طلخا بسبب السرعة الزائدة والرعونة، وتبين إصابة خمسة أشخاص من الركاب وتم نقلهم إلى مستشفي طلخا المركز لتلقي العلاج اللازم لهم.

كما انتقل رئيس مجلس المدينة وأمر برفع السيارت من على الطريق وتسيير حركة المرور مرة أخري بعد توقفه، وجاري تحرير محضر بالواقعة.


 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة شخص فى حادث تصادم أعلى كوبرى أبو الخير غرب الإسكندرية

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحودث

طريق طلخا شربين




لا تفوتك
"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

صور.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الأفيون

صور.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الأفيون

كيف تستفيد العاصمة من المناطق العشوائية بعد تفريغها من السكان؟.. مجمعات خدمية بالمواردى وعزبة العرب وعشش المهاجرين وأبو قرن.. وإنشاء طريق للجبخانة و5 ملاعب وحديقتين فى اسطبل عنتر

كيف تستفيد العاصمة من المناطق العشوائية بعد تفريغها من السكان؟.. مجمعات خدمية بالمواردى وعزبة العرب وعشش المهاجرين وأبو قرن.. وإنشاء طريق للجبخانة و5 ملاعب وحديقتين فى اسطبل عنتر

"الكيف والجريمة وجهان لعملة واحدة".. 56.7% من المتهمين ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير المخدر.. و58% من المتورطين بقضايا هتك العرض "مدمنين".. و23.7% من القتلة "حشاشين".. خبير أمنى: المخدرات أكثر خطورة من الإرهاب

"الكيف والجريمة وجهان لعملة واحدة".. 56.7% من المتهمين ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير المخدر.. و58% من المتورطين بقضايا هتك العرض "مدمنين".. و23.7% من القتلة "حشاشين".. خبير أمنى: المخدرات أكثر خطورة من الإرهاب

كارتيرون يُعيد القوة الضاربة للأهلي أمام كمبالا سيتي في برج العرب

كارتيرون يُعيد القوة الضاربة للأهلي أمام كمبالا سيتي في برج العرب

إزاى تنظفى فرشة الشعر بشكل صحى؟

إزاى تنظفى فرشة الشعر بشكل صحى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة