إصابة 5 أشخاص بحادث على طريق المنصورة - شربين.. صور

وقع حادث تصادم، اليوم الاثنين، بين سيارتين ميكروباص على طريق طلخا شربين أمام قرية الطويلة، مما أدى لإصابة 5 أشخاص.

وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق طلخا شربين أمام قرية الطويلة التابعة لمركز طلخا.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا، وسيارات الإسعاف ورئيس مركز ومدينة طلخا، إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أمام قرية الطويلة بسبب السرعة الزائدة، فيما تبين إصابة 5 أشخاص من الركاب، وتم نقلهم إلى مستشفى طلخا لتلقى العلاج اللازم لهم.

وتحرر عن ذلك المحضر، اللازم فيما قام مسئولو مجلس مدينة طلخا، برفع السيارات من على الطريق، وتسيير حركة المرور مرة أخرى.