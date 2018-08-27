إزالة 40 حالة تعدى على الأراضى وتحرير 32 مخالفة بناء بالمنيا

كتب فريق المحافظات

أزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا 38 حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 2 فدان و18 قيراط و12 سهم، وذلك خلال حملة لإزالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية برئاسة فاطمة عثمان نائب رئيس المركز وهانى عبد البارى رئيس قرية دلجا بالتعاون مع الإدارة الزراعية ووحدة التعديات.

قال على غلاب رئيس المركز، فى بيان إن الوحدة المحلية تواصل جهودها فى التصدى لأى تعديات على الأرض الزراعية أو أملاك دولة سواء بالبناء المخالف أو التبوير وإزالة أى حالة تعدى فى المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

كما نفذت الوحدة المحلية لمركزابوقرقاص إزالة حالتى تعدى على أراضى إصلاح زراعى بقرية اتليدم بمساحة قيراط و50 متر، وذلك خلال حملة للإزالة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم حماية الأراضى والجمعيات الزراعية بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال العقيد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز أبوقرقاص، إن هناك توجيهات من اللواء عصام البديوى محافظ المنيا بضرورة التصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء أو التعدى عليها وإزالة جميع التعديات خاصة التى لا تزال فى المهد مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين .

على جانب آخر، حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا 32 مخالفة بناء وتشييد لـ 16 عقار بحى شمال المدينة، فى إطار تطبيق قانون البناء المنظم لأعمال البناء والتشييد والتصدى لكل من تسول له نفسه مخالفة القرارات الصادرة من قبل الحكومة.

من جانبه وجه عصام البديوى محافظ المنيا رئيس المدينة بضرورة إعلام أصحاب العقارات من مخالفات لقانون البناء واستكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب العقارات المخالفة.

وفى إطار متابعة حالة النظافة العامة بحى شمال، أكد محمد سيد رئيس المدينة انتظام العمل بمنظومة جمع القمامة من المنازل ونقلها للمقالب العمومية لافتاً إلى أن جمع القمامة من خلال المنظومة لاقى استحساناً من قبل المواطنين.

وتواصل الوحدة المحلية جهودها فى رفع كافة الإشغالات على مستوى الأحياء والشوارع الرئيسية على مستوى المدينة وفتح منافذ توزيع مواد غذائية وبيع لحوم بأسعار مخفضة وتشجيع مبادرات النظافة والتجميل بالتعاون مع جميع الجهات ومنظمات المجتمع المدنى من أجل الارتقاء بالمستوى العام وجعل المدينة واجهة مشرفة أمام زائريها.

قال العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص بالمنيا، إن الوحدة المحلية بدأت فى أعمال دهانات البلدورات بشارع الجمهورية وذلك ضمن أعمال تجميل المدينة لتصبح واجهة مشرفة أمام زائريها.

من جانب أخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، حملة نظافة شملت رفع القمامة والمخلفات الصلبة من نقاط التجميع بالأحياء والشوارع الرئيسية بالمركز، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمركز والتقليل من التلوث البيئي.

وتواصل الوحدة المحلية جهودها فى متابعة حالة النظافة العامة على مستوى المدينة ورفع كافة المخلفات والإشغالات بالشوارع من أجل تيسير حركة المرور أمام المواطنين.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملة لمتابعة حالة النظافة العامة بقرية القيس، بالتعاون مع حى شمال المدينة ، فى إطار الاهتمام بأعمال النظافة بالقرية وإضفاء مظهر جمالى وحضارى لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة لسكان القرية.

وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، انه تم رفع كافة المخلفات والأتربة بالطريق الدائرى بالقرية والتى تمثل بؤرة للتلوث البيئى ومصدرا لانتشار الأمراض، وذلك بمعدات الوحدة المحلية وعمال الأحياء بمركز بنى مزار.

وأضاف أن المركز لا يألو جهداً فى تقديم كل الخدمات للمواطنين وتسير الأمور الحياتية لهم ومحاولة إيجاد آليات لحل جميع مشاكل التى تعيق وتؤرق المواطن.

وتابع إبراهيم العربى رئيس مركز ملوى بالمنيا، أعمال حملة "من أجل بلدى" والتى تنظمها إدارة الشباب والرياضة بقرية الريرمون بمشاركة أكثر من 150 شاب، وذلك فى إطار تجميل القرية وإضفاء مظهر جمالى وحضارى لها.

وقال رئيس المركز إن الحملة تهدف إلى تفعيل مشاركة الشباب المجتمعية واستغلال طاقاتهم فى المساهمة بالنهوض والارتقاء بالوطن ومنحهم فرصة إيجاد آليات لحل ومواجهة المشكلات مع الوضع فى الاعتبار تنفيذ الصالح منها وفقاً للتكلفة المادية والزمنية.

وأضاف أن الحملة شملت أعمال نظافة ورفع لكافة المخلفات والأتربة بالشوارع الرئيسية بالقرية بالإضافة إلى دهانات البلدورات وتشجير عدد من الأماكن على مستوى القرية.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بالتعاون مع مديرية التموين والتفتيش الإداري، بقرى تانوف والحاج قنديل وعزبة الوجاك .

قال على غلاب رئيس المركز إن الحملة برئاسة النائبة فاطمه عثمان أسفرت عن تحرير 16 محضر مخالفات تموينية متنوعة ما بين نقص وزن وتصرف فى 1500 كيلو دقيق ومواصفات وعدم إعطاء بون ونظافة.