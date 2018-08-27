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الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:20 ص
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إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمركز طهطا بسوهاج

الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:22 ص
إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمركز طهطا بسوهاج جانب من الإزالة
سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإزالة فورية لحالة تعدى على الأراضى الزراعية بناحية المركز، وذلك فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية حفاظا عليها.

ومن جانبه أوضح حسام محمدين مهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا انه تم القيام بحملة إزالة أسفرت عن تنفيذ حالة إزالة فورية فى المهد بناحية بندر طهطا طريق طهطا القبيصات وردم القواعد على مساحة قيراط و4 أسهم وبمعدات الوحدة وبدون قوات أمنية ، وبالاشتراك مع حماية الأراضى بالإدارة الزراعية وقسم العمليات والإدارة الهندسية، وجارى رصد حالات التعدى وإزالتها فور وقوعها .

وشدد عبد المنعم فى بيان على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدى لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أى تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها.

 

 


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