إحالة سائقين للنيابة لثبوت تعاطيهم المخدرات فى حملة مرورية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الحملة المرورية الصباحية التى نفذتها مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج والعميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالإشتراك مع مديرية الشئون الصحية بسوهاج لضبط سائقى السيارات ممن يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة من ضبط سائقين ثبت تعاطيهم مواد مخدرة وبحوزتهم أيضا تلك المواد.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحملة تمكنت من ضبط أحمد ا ا ا 24 سنة سائق ويقيم بناحية عرابة أبو دهب دائرة مركز سوهاج أثناء قيادته السيارة نقل سوهاج، وبإجراء التحليل عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع، لثبوت تعاطيه المواد المخدرة تبين إيجابية تعاطيه لمخدرى الترامادول والحشيش، كما ضبط بحوزته سيجارة محشوة بمادة الحشيش المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد التعاطي.

كما تم ضبط فؤاد ي ف ا - 35 سنة سائق ويقيم دائرة مركز المنشاة أثناء قيادته السيارة ملاكى سوهاج، وبإجراء التحليل عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع لثبوت تعاطيه المواد المخدرة، تبين إيجابية تعاطيه لمخدرى الترامادول والحشيش، كما ضبط بحوزته قطعة من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الأفيون، وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد التعاطى تحرر عن ذلك المحضرين رقمي 4862، 4863 إداري مركز سوهاج لسنة 2018 ، وجارى العرض على النيابة العامة.