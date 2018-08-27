إجلاء آلاف الزوار من جزيرة تمثال الحرية فى نيويورك بسبب حريق

رويترز

قالت السلطات إنه جرى إجلاء الآلاف من زوار جزيرة يقع بها تمثال الحرية فى ميناء نيويورك، اليوم الاثنين، بسبب نشوب حريق صغير بأحد مواقع البناء هناك.

وقال جيم لونج المتحدث باسم إدارة إطفاء نيويورك، إن المسؤولين أمروا بإخلاء الموقع لمزيد من الاحتياط، بعدما اندلع الحريق بين ثلاث اسطوانات لغاز البروبان، وعلى الفور تم إرسال زورقى إطفاء للتعامل مع الحريق الذى أسفر عن إصابة أحد عمال البناء بجروح لا تهدد حياته.

وقال روجر ساكويتش مساعد مدير إدارة الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق الصغير الذى كان خطيرا، مشيرا إلى أنه فى حالة انفجار إحدى الخزانات فى وجود هذه الكمية الكبيرة من البروبان لكانت كارثة.

وقال جيري ويليس، المتحدث باسم خدمة المتنزه الوطنى، إنه جرى نقل نحو 3000 زائر بحرا من الجزيرة وذهب بعضهم إلى جزيرة إيليس المجاورة حيث يوجد متحف عن الهجرة على أمل العودة إلى الجزيرة التى يقع بها تمثال الحرية بعد إخماد الحريق.