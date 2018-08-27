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ألمانيا على أعتاب اتفاق مع إيطاليا بشأن إعادة المهاجرين

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:34 م
ألمانيا على أعتاب اتفاق مع إيطاليا بشأن إعادة المهاجرين المهاجرون - أرشيفية
رويترز
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قال هورست زيهوفر، وزير الداخلية الألمانى، اليوم الاثنين، إن ألمانيا حققت تقدما جيدا بإتجاه التوصل إلى اتفاق مع حكومة إيطاليا لإعادة المهاجرين إليها إذا كانوا تقدموا بالفعل بطلبات للجوء هناك قبل وصولهم لألمانيا.
 
وأبلغ زيهوفر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه يتوقع إبرام اتفاق مع إيطاليا في أعقاب اتفاقين مماثلين مع اليونان وإسبانيا هذا الشهر، مضيفا أن المفاوضات مع إيطاليا على هامش نشاط فى بلدة فرايلاسينج الواقعة على الحدود بين ولاية بافاريا والنمسا، وصلت لمرحلة متقدمة وسيكون هناك اتفاق.
 
وتوصلت ألمانيا إلى اتفاقين مع اليونان وإسبانيا يسمحان بإعادة المهاجرين إليهما فى غضون 48 ساعة إذا دخلوا عبر حدود ألمانيا مع النمسا بعد طلبهم اللجوء فى أى من هاتين الدولتين.
 

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