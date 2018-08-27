video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أردوغان يزور إيران 7 سبتمبر مع استمرار مسلسل انهيار الليرة التركية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:14 ص
أردوغان يزور إيران 7 سبتمبر مع استمرار مسلسل انهيار الليرة التركية اردوغان
وكالات
إضافة تعليق

فى الوقت الذى تعانى فيه الليرة التركية من الإنهيار ،اعلنت الرئاسة التركية عن قيام الرئيس التركى رجب طيب اردوغان بزيارة لدولة ايران فى 7 سبتمبر القادم فى مساعى جديدة للخروج من الأزمة .

كما كشف نائب بالبرلمان التركى عن مدينة "إزمير" كانى بيكو، أن الحكومة التركية لن تستطيع سداد مرتبات العاملين بالقطاع العام فى الدولة، نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية التى باتت تشل مفاصل الدولة التركية.

وأوضح النائب التركى عن حزب "الشعب الجمهورى" المعارض فى بيان له نشرته وسائل إعلام تركية، أنه أجرى عددًا من الزيارات للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية تؤرق نوم المواطنين فى الوقت الحالى.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الليرة التركية تنهى جلسة التداول منخفضة 1.44% عند 6.12 ليرة مقابل الدولار

الليرة التركية تواصل الانهيار مع استمرار التصريحات العدائية لواشنطن

ايران

تركيا

الليرة التركية




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة