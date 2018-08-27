أردوغان يزور إيران 7 سبتمبر مع استمرار مسلسل انهيار الليرة التركية

وكالات

فى الوقت الذى تعانى فيه الليرة التركية من الإنهيار ،اعلنت الرئاسة التركية عن قيام الرئيس التركى رجب طيب اردوغان بزيارة لدولة ايران فى 7 سبتمبر القادم فى مساعى جديدة للخروج من الأزمة .

كما كشف نائب بالبرلمان التركى عن مدينة "إزمير" كانى بيكو، أن الحكومة التركية لن تستطيع سداد مرتبات العاملين بالقطاع العام فى الدولة، نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية التى باتت تشل مفاصل الدولة التركية.

وأوضح النائب التركى عن حزب "الشعب الجمهورى" المعارض فى بيان له نشرته وسائل إعلام تركية، أنه أجرى عددًا من الزيارات للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية تؤرق نوم المواطنين فى الوقت الحالى.