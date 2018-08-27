"آداب عين شمس" تواصل استقبال الطلاب الجدد لإجراء التنسيق الداخلى لليوم الثانى

كتب محمود راغب

تواصل كلية الآداب بجامعة عين شمس، اليوم الاثنين استقبال الطلاب الجدد المقبولين بالكلية لتقديم أوراقهم وإجراء أعمال التنسيق الداخلى وتسجيل الرغبات لأقسام الكلية الـ16.

ويستمر أعمال استقبال الطلاب الجدد يوميا حتى الخميس 30 أغسطس الجارى، بمدرج آداب سفلى بالكلية وفقاً للكشوف المعلنة بالكلية.

وتتضمن الأوراق المطلوبة من الطالب هى شهادة الثانوية العامة أصل وصورة، شهادة الميلاد إلكترونية أصل وصورة، بطاقة الترشيح أصل وصورة و6 صور شخصية حديثة (4×6)، وأخيرًا استمارة (2 جند) بالنسبة للذكور .