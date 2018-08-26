5 محطات رى بـ 4 محافظات جاهرة للافتتاح الفترة المقبلة

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريراً حول المنشآت الجاهزة للافتتاح خلال الفترة القادمة والتى قامت بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من 5 محطات لخدمة محافظات "البحيرة، أسوان، سوهاج، بنى سويف"، حيث شملت تلك المشروعات إحلال وتجديد محطتى الثورة بمحافظة البحيرة والتى بلغت تكلفة إحلالها وتجديدها نحو 24 مليون جنيه لخدمة زمام قدره 32 ألف فدان رى.

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء محطة ك 57 توشكى بتكلفة 110 مليون جنيه لخدمة زمام قدره 32 ألف فدان رى ، والانتهاء من محطة شباب الخريجين بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه لخدمة زمام قدره 8 ألف فدان بمحافظة أسوان.

وأضاف التقرير إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء محطة بنى جميل بمحافظة سوهاج بتكلفة بلغت 80 مليون جنيه لخدمة زمام قدره 8 آلاف فدان، فضلاً عن الانتهاء من انشاء محطة الفنت بمحافظة بنى سويف بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه وذلك لخدمة زمام قدره 3 آلاف فدان.