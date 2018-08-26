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397 من حجاج الجمعيات يغادرون للمدينة اليوم.. وبدء العودة للوطن غدا

الأحد، 26 أغسطس 2018 09:00 ص
397 من حجاج الجمعيات يغادرون للمدينة اليوم.. وبدء العودة للوطن غدا الحجيج - ارشيفية
كتب مدحت وهبة
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أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مغادرة أول أفواج الحج إلى المدينة المنورة سيكون اليوم الأحد وذلك لحجاج المستوى الأول الذين لم يزوروا المدينة قبل المشاعر ويبلغ عددهم 397 حاجا، لافتة إلى أن البعثة أرسلت لجنة لاستلام غرف إقامة الحجاج والتأكد من تجهيزات الفنادق ومن المقرر إقامة الحجاج لمدة 4 ليال لكل فوج.
 
وكانت  وزيرة التضامن،  قد أكدت أن الإقامة ستكون فى فنادق مصنفة خمس نجوم بالمنطقة المركزية وقريبة من الحرم النبوى، وذلك لحجاج المستوى الأول والثانى وفنادق 4 نجوم لحجاج المستوى الاقتصادى.
 
من جانبه، أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن، أنه من المقرر عودة أول أفواج حج الجمعيات للأراضى المصرية غدا الإثنين ويبلغ عددهم 876 حاجا من محافظات الجيزة ودمياط، وحجاج المؤسسة القومية ويستمر تفويج الحجاج للعودة من مطار جدة إلى القاهرة حتى يوم 10 سبتمبر.

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