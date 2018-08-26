وليد السعدني: كيلو القطن المصري يصنع 3 "تي شيرت" يصل سعر الواحد لـ50 يورو

كتب أحمد سامح

قال وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي القطن المصرى، إن موسم جني القطن بدأ منذ 15 يومًا، وإن المحصول مبشر، ومتوسط الإنتاجية في ارتفاع دائم، موضحًا أن "متوسط الإنتاجية في بعض أنواع الأقطان ارتفعت بشكل غير مسبوق".

وأضاف رئيس الجمعية العامة لمنتجى القطن، خلال حوار مع الإعلامية سوزان شرارة، ببرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، أن مصر تصدر مليون قنطار للقطن في العام لأكبر دول العالم، لأن القطن المصري له ميزة تختلف عن أي قطن في العالم، مشيراً إلى أن الأقطان المصري تتفوق على نظيره الأمريكي، وكان هناك مخطط لهدم الاقتصاد المصري بمنع زراعة القطن.

وأوضح وليد السعدني، أن القطن المصري تراجع بفعل فاعل منذ عام 1994، وكنا نستورد أردأ الأنواع، مشيرًا إلى أن كيلو القطن المصري يصنع 3 تي شيرت عالية القيمة، الواحد يصل سعره لـ50 يورو.