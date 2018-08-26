وفد حركة فتح يدعو من القاهرة لإنجاز المصالحة الفلسطينية أولا

كتب أحمد جمعة

أكد وفد حركة فتح الفلسطينية الذى يزور القاهرة حاليا ضرورة إنجاز المصالحة أولا، ومن ثم الحديث فى باقى الملفات سواء تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلى أو مشاريع آخرى.

كان عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، قد كشف أن وفدًا من قيادة فتح توجه إلى القاهرة أمس السبت، لبحث ملفى التهدئة فى غزة والمصالحة الفلسطينية مع حماس.

وقال الأحمد فى لقاء عبر تلفزيون فلسطين الرسمى أن الوفد يضم إلى جانبه، عضوى اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ وروحى فتوح، كاشفًا أن رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج لن يرافق الوفد؛ "بسبب تواجده خارج الوطن، إثر إصابته بوعكة صحية".