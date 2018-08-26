وفاة شخص ثان جراء الكوليرا فى الجزائر واتساع نطاق المرض

الجزائر (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية فى حصيلة جديدة السبت، تسجيل حالة وفاة ثانية وإصابة 46 شخصاً بالكوليرا منذ مطلع أغسطس، وقد امتدّ هذا المرض إلى منطقة إضافية.

وأشارت الوزارة فى بيان إلى أن بحسب التحاليل الأخيرة "تم تأكيد 46 حالة كوليرا ضمن 139 حالة تم استقبالها فى المستشفيات منذ 7 أغسطس 2018". ولم يتمّ تسجيل أى حالة كوليرا فى الجزائر منذ 1996 فى حين يعود آخر وباء إلى عام 1986.

وسجلت الحصيلة السابقة لموجة الكوليرا الحالية التى أفيدت بها وكالة فرانس برس الجمعة، 41 حالة كوليرا بينها وفاة واحدة من أصل 88 حالة غير مؤكدة موزعة بين العاصمة وثلاث ولايات محاذية.

وأعلنت الوزارة السبت وفاة مريض ثان بسبب الكوليرا فى ولاية بليدة (50 كيلومتراً جنوب العاصمة) حيث تم تأكيد 25 حالة.

وبحسب الوزارة، تم تسجيل حالة واحدة مؤكدة فى ولاية المدية وحالة واحدة مشكوك فيها فى عين الدفلى. وتقع هاتان المنطقتان على التوالى على بعد ثمانين ومئة كيلومتر جنوب غرب العاصمة وهما متاخمتان لولايتى بليدة وتيبازة (70 كلم غرب العاصمة) حيث تم تسجيل غالبية الاصابات.

وتم رصد 3 حالات أيضاً فى ولاية البويرة على بعد مئة كلم جنوب شرق العاصمة.

وبحسب الوزارة، إن "التحقيقات والتحريات الوبائية التى تقوم بها مصالح الصحة تؤكد وجود جرثومة الكوليرا" فى نبع مياه بولاية تيبازة حيث تم تأكيد 12 حالة.

وأضافت الوزارة أنه "تم إثبات تلوث" النبع و"مُنع استهلاك" مياهه.