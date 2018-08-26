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وفاة السيناتور الجمهورى الأمريكى جون ماكين عن عمر يناهز 81 عاما

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:31 ص
وفاة السيناتور الجمهورى الأمريكى جون ماكين عن عمر يناهز 81 عاما السيناتور الأمريكى جون ماكين
وكالات
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توفى السناتور الأمريكى جون ماكين عن 81 عاماً، السبت بعدما خسر معركته القاسية مع سرطان الدماغ، الذى اكتشف الأطباء إصابته به العام الماضى، كما أعلن مكتبه.

وقال مكتب السناتور الجمهورى الراحل فى بيان إن "السناتور جون سيدنى ماكين الثالث توفى فى الساعة الرابعة والدقيقة 28 من بعد ظهر الخامس والعشرين من أغسطس 2015، عندما فارق الحياة كان السناتور محاطاً بزوجته سيندى وعائلتهما".

وأضاف البيان أن بطل الحرب السابق الذى يحظى باحترام كبير فى بلاده "خدم الولايات المتحدة الأمريكية بإخلاص لمدة 60 عاماً"، وتوفى السناتور عن ولاية أريزونا، غداة إعلان عائلته أنه قرر التوقّف عن تلقّى العلاج من المرض الخبيث.

وماكين الذى تخرّج من الأكاديمية البحرية وخاض حرب فيتنام حيث وقع فى الأسر وتعرض للتعذيب قبل أن يطلق سراحه ويعود الى بلاده ليخوض المعترك السياسى ويصل الى أعتاب البيت الأبيض، قضى أكثر من ثلاثين عاما عضوا فى مجلس الشيوخ وشارك بقوة فى نقاشات حول الحرب والسلام والتوجهات الأخلاقية للأمة.

وأمضى ماكين الطيار فى البحرية الأمريكية سنوات عديدة أسير حرب فى فيتنام بعد ان أسقطت طائرته فى أجواء هانوى خلال مهمة قصف.

وخسر ماكين الانتخابات الرئاسية فى 2008 التى خاضها فى مواجهة باراك أوباما وقد تعرّض لانتقادات كثيرة بسبب اختياره سارة بايلن المثيرة للجدل مرشحة لمنصب نائب الرئيس.

وكان ماكين من أشد معارضى الرئيس دونالد ترامب وكان غائباً منذ شهور عن مجلس الشيوخ إذ كان يلازم منزله فى أريزونا للعلاج من السرطان.

وأصيب السناتور المخضرم بالغليوبلاستوما، وهو نوع شديد العدوانية من سرطان الدماغ أصيب به أيضا السناتور تيد كينيدى الذى توفى فى العام 2009.

السيناتور الأمريكى جون ماكين وبوش
السيناتور الأمريكى جون ماكين وبوش

 

السيناتور الأمريكى جون ماكين
السيناتور الأمريكى جون ماكين

 

السيناتور جون ماكين خلال عمله فى سلاح الجو
السيناتور جون ماكين خلال عمله فى سلاح الجو

 

السيناتور جون ماكين
السيناتور جون ماكين

 

أوباما وماكين
أوباما وماكين

 

جون ماكين خلال جلسة فى مجلس الشيوخ
جون ماكين خلال جلسة فى مجلس الشيوخ

 

جون ماكين خلال جولاته
جون ماكين خلال جولاته

 

جون ماكين فى فترة الشباب
جون ماكين فى فترة الشباب

 

جون ماكين وأوباما وهيلارى كلينتون
جون ماكين وأوباما وهيلارى كلينتون

 

جون ماكين
جون ماكين

 

ماكين خلال أحد المؤتمرات
ماكين خلال أحد المؤتمرات

 

ماكين خلال جولاته الانتخابية
ماكين خلال جولاته الانتخابية

 

ماكين وأوباما
ماكين وأوباما

 

ماكين وجورج بوش
ماكين وجورج بوش

 

 


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