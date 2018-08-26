وزير مكافحة الفساد اللبنانى: تأخير تشكيل الحكومة أمر معتاد

كتب أيمن رمضان

قال وزير الدولة اللبنانى لشئون مكافحة الفساد، نقولا توينى، إن تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية أمر معتاد مشابه لما يحدث فى أوروبا، وتابع:" الواقع السياسى فى لبنان لا يمكن اخفائه على أحد".

وأضاف "توينى"، خلال اتصال هاتفى عبر فضائية "extra news"، أن هناك تغير حدث فى البنية التمثيلية بالبرلمان ولابد من قبوله.

وكان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، قال إن إصلاح الأوضاع فى لبنان يتطلب قرارا سياسيا ووضوحا ونية صادقة فى العمل من أجل المصلحة العامة وليس من أجل المصالح الخاصة، وأن هذا الإصلاح غير ميؤوس منه، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتشكل فى نهاية المطاف بالرغم من كل الصعوبات والعقبات.

وأضاف جعجع - فى تصريح أمس الأحد - أن بعض القوى السياسية تعمل على عرقلة تشكيل الحكومة، لأنها فور تأليفها يجب أن تتخذ قرارات جريئة بإصلاحات جذرية لنقل البلاد من أوضاعها الراهنة المتعثرة إلى وضع أفضل.