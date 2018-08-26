وزير الدفاع الإيرانى يصل إلى سوريا

جنيف(رويترز)

قالت وكالة تسنيم للأنباء إن وزير الدفاع الإيرانى أمير حاتمى وصل إلى سوريا، اليوم الأحد، لعقد اجتماعات مع "مسئولين دفاعيين وعسكريين كبار".

وكانت متحدثة باسم الأمم المتحدة قالت الجمعة الماضية، إن المبعوث الخاص للمنظمة الدولية ستافان دى ميستورا دعا إيران وروسيا وتركيا لمحادثات بشأن اللجنة الدستورية السورية تجرى فى جنيف يومى 11 و12 سبتمبر.

ومن المتوقع أن تعقب المحادثات المتعلقة بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا محادثات موازية تشرف عليها الأمم المتحدة وتضم دولا منها الولايات المتحدة، لكن المتحدثة لم تحدد موعدا لها.