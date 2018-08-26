وزير الاتصالات: 50% إعفاء ضريبى لمدة 3 سنوات للمستثمرين بالمناطق التكنولوجية

كتبت هبة السيد

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات، فى تصريحات صحفية خلال زيارته للمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، أن الوزارة ستعمل على تفعيل حوافز قانون الاستثمار فى إطار تسويق المناطق التكنولوجية، وتشمل تخفيض ضريبى للمستثمرين يصل إلى 50% لمدة ثلاث سنوات بحسب قانون الاستثمار.

وكان طلعت قد أكد فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق، أن الوزارة ستعمل خلال ثلاث أسابيع على تعيين مجالس إدارات وتفعيل تخفيض ضريبى و ذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وقالت الدكتورة مها رشاد الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، إنه يتم العمل على تسويق المهارات الشبابية عبر حزم برامج تدريبية بمراكز الإبداع بالمناطق التكنولوجية، وخلق قاعدة بيانات بهذه العمالة المدربة واستخدامها فى التسويق للمناطق التكنولوجية لجذب المستثمرين.

وأضافت رشاد، "أى مستثمر يهتم بالدرجة الأولى بالعمالة المدربة وقيمة الرواتب، ونحن نعمل على جذب وتدريب الشباب ومساعدتهم على تنفيذ أعمالهم عبر برامج مركز الإبداع التابع للهيئة ومساعدتهم للتعرف على المبدعين".