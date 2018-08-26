وزير الاتصالات يعلن توقيع بروتوكول مع البنك المركزى للكارت الموحد للمواطن قريبا

كتبت هبة السيد

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن دور الوزارة فى التحول الرقمى يتعلق بالشراكة و التمكين التكنولوجى وإتاحة البنية التكنولوجية والمعلوماتية لجميع الجهات والهيئات الحكومية وذلك فيما يتعلق بمشروع التأمين الصحى الشامل فإنه ملك وزارة الصحة ومشروع تابليت التعليم فإنه ملك وزارة التربية والتعليم والكارت الموحد مع البنك المركزى فإنه ملك البنك المركزى وهو الذى يضع السياسات النقدية.

واضاف الوزير فى تصريحات صحفية على هامش تفقده المنطقة التكنولوجية ببرج العرب، أن مشروع التأمين الصحى شكلت له لجنة وزارية وعقد اجتماع منذ اسبوع مع العديد من الوزارات المعنية من الشركاء فى المشروع ودور الوزارة به هو توفير البنية المعلوماتية.

واضاف أنه سيتم توقيع بروتوكول قريبا مع البنك المركزى و وزارة المالية لوضع الخطة الزمنية لتنفيذ مشروع الكارت الموحد للمواطنين، مضيفا أنه قريبا سيتم توقيع عدد من البروتوكولات لتفعيل الركيزة الثانية من استراتيجيتها وهى الشراكة و التمكين مع كافة الوزارات فى إطار التحول الرقمى.