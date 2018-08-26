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وزير الاتصالات يعلن الاستعانة ببيت خبرة عالمى لوضع رؤية تنفيذ مدينة المعرفة

الأحد، 26 أغسطس 2018 08:02 م
وزير الاتصالات يعلن الاستعانة ببيت خبرة عالمى لوضع رؤية تنفيذ مدينة المعرفة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد
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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن قانونية حماية البيانات الشخصية سيساعد على جذب مستمرين بمجال مراكز بيانات عملاقة، حيث تسعى مصر لإنشاء هذه  المراكز فى المنطقة التكنولوجية ببرج العرب.

 

وكشف  الوزير خلال مؤتمر صحفى على هامش زيارته للمنطقة التكنولوجيا إن الوزارة تعمل على دراسة لوضع رؤية علمية محددة لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال 6 أشهر، و طرح مناقصة الاستعانة ببيت خبرة عالمى بهذا الشأن.

 

وقال الوزير إن العاصمة الإدارية الجديدة لديها فرص هائلة لأنها تأتى فى منطقة جاذبة للمهارات و السكان وبها بنية تحتية متميزة وعناصر جذب جديدة وقدرة تنافسية وروافد للتكنولوجيا.

 

من جهة أخرى أكدت مها رشاد الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، على استمرار المناقشات مع شركة نكسا فان الهولندية بشأن مشروع مراكز البيانات العملاقة، كما كشفت عن مناقشات بيت الشركة الهولندية و المصرية للاتصالات فى هذا الشأن.

 


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