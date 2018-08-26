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وزير الاتصالات يتفقد المنطقة التكنولوجية ببرج العرب

الأحد، 26 أغسطس 2018 09:15 ص
وزير الاتصالات يتفقد المنطقة التكنولوجية ببرج العرب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت:هبة السيد
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يتفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المنطقة التكنولوجية ببرج العرب بعد قليل، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، ذلك فى الوقت الذى يبحث فيه تفعيل الحوافز الاستثمارية التى أقرها قانون الاستثمار. 
 
وقال الدكتور عمرو طلعت لـ"اليوم السابع"، إن الزيارة تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة، والتى من ضمنها نشر المناطق التكنولوجية وتطويرها ودعم قدراتها على جذب الاستثمار. 
 
وأضاف الوزير، أن الزيارة هى الثالثة له بعد تفقده المناطق التكنولوجية بأسيوط و السادات، كما يتجه لزيارة المنطقة التكنولوجية الجديدة ببنى سويف. 
 
كان  طلعت قد أكد، فى وقت سابق، إن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة الاستثمار على تفعيل الحوافز الاستثمارية التى أتاحها قانون الاستثمار مثل التخفيض الضريبى وذلك لجذب مستثمرين للمناطق التكنولوجيا والتى توليها الوزارة أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف الوزير، أن الحوافز سيتم اعتمادها قريبا عقب تعيين مجالس إدارات للمناطق التكنولوجية بحيث يكون لكل منطقة تكنولوجية لها مجلس إدارة بحسب القانون الذى ينص بأن الوزير المختص يقوم بتعيين المجلس و يعتمد من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
 
وقال الدكتور عمرو طلعت، إنه سيتم البدء بتعيين أول مجلسين بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط خلال ثلاث أسابيع.
 

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