وزير الاتصالات يتفقد المنطقة التكنولوجية ببرج العرب اليوم

كتبت هبة السيد

يتفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المنطقة التكنولوجية ببرج العرب اليوم الأحد على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، ذلك فى الوقت الذى يبحث فيه تفعيل الحوافز الاستثمارية التى أقرها قانون الاستثمار.

وقال الدكتور عمرو طلعت لليوم السابع، ان الزيارة تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة و التى من ضمنها نشر المناطق التكنولوجية وتطويرها ودعم قدراتها على جذب الاستثمار.

وأضاف الوزير أن الزيارة هى الثالثة له بعد تفقده المناطق التكنولوجية بأسيوط و السادات كما يتجه لزيارة المنطقة التكنولوجية الجديدة ببنى سويف.

كان طلعت قد أكد لـ"اليوم السابع"، فى وقت سابق، إن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة الاستثمار لتفعيل الحوافز الاستثمارية التى أتاحها قانون الاستثمار مثل التخفيض الضريبى وذلك لجذب مستثمرين للمناطق التكنولوجيا والتى توليها الوزارة أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير، أن الحوافز سيتم اعتمادها قريبا عقب تعيين مجالس إدارات للمناطق التكنولوجية بحيث يكون لكل منطقة تكنولوجية لها مجلس إدارة بحسب القانون الذى ينص بأن الوزير المختص يقوم بتعيين المجلس و يعتمد من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وقال الدكتور عمرو طلعت، إنه سيتم البدء بتعيين أول مجلسين بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط خلال ثلاث أسابيع.