video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 01:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الاتصالات يتفقد المنطقة التكنولوجية ببرج العرب اليوم

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:15 ص
وزير الاتصالات يتفقد المنطقة التكنولوجية ببرج العرب اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد
إضافة تعليق
يتفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المنطقة التكنولوجية ببرج العرب اليوم الأحد على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، ذلك فى الوقت الذى يبحث فيه تفعيل الحوافز الاستثمارية التى أقرها قانون الاستثمار. 
 
وقال الدكتور عمرو طلعت لليوم السابع، ان الزيارة تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة و التى من ضمنها نشر المناطق التكنولوجية وتطويرها ودعم قدراتها على جذب الاستثمار. 
 
وأضاف الوزير أن الزيارة هى الثالثة له بعد تفقده المناطق التكنولوجية بأسيوط و السادات كما يتجه لزيارة المنطقة التكنولوجية الجديدة ببنى سويف. 
 
كان  طلعت قد أكد لـ"اليوم السابع"، فى وقت سابق، إن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة الاستثمار لتفعيل الحوافز الاستثمارية التى أتاحها قانون الاستثمار مثل التخفيض الضريبى وذلك لجذب مستثمرين للمناطق التكنولوجيا والتى توليها الوزارة أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف الوزير، أن الحوافز سيتم اعتمادها قريبا عقب تعيين مجالس إدارات للمناطق التكنولوجية بحيث يكون لكل منطقة تكنولوجية لها مجلس إدارة بحسب القانون الذى ينص بأن الوزير المختص يقوم بتعيين المجلس و يعتمد من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
 
وقال الدكتور عمرو طلعت، إنه سيتم البدء بتعيين أول مجلسين بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط خلال ثلاث أسابيع.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خمسة ملفات على طاولة عمرو طلعت وزير الاتصالات الجديد

وزارة الاتصالات

المنطقة التكنولوجية

برج العرب

حوافز استثمارية

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما

أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما

المحامى السابق لترامب يعترف بتقاضى 100 ألف دولار من عضو بالعائلة المالكة بقطر

المحامى السابق لترامب يعترف بتقاضى 100 ألف دولار من عضو بالعائلة المالكة بقطر

صور.. الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش.. أفراد الأمن واجهوا قذائف الأر بى جى فى محاولة اقتحام الكمين الساحلى.. مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط كاميرا لتصوير العملية و3 أحزمة ناسفة

صور.. الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش.. أفراد الأمن واجهوا قذائف الأر بى جى فى محاولة اقتحام الكمين الساحلى.. مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط كاميرا لتصوير العملية و3 أحزمة ناسفة

تفاصيل جديدة بقضية مقتل طفلى الدقهلية.. الأب يعترف بارتكاب الجريمة والنيابة تحبسه 4 أيام.. كاميرات "بنزينة" تكشف خط سيره قبل ارتكاب الواقعة.. وتتبع هاتفه ينفى ذهابه للملاهى.. والتحريات:كان يقرأ كتبا لتحضير الجن

تفاصيل جديدة بقضية مقتل طفلى الدقهلية.. الأب يعترف بارتكاب الجريمة والنيابة تحبسه 4 أيام.. كاميرات "بنزينة" تكشف خط سيره قبل ارتكاب الواقعة.. وتتبع هاتفه ينفى ذهابه للملاهى.. والتحريات:كان يقرأ كتبا لتحضير الجن

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد

وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة