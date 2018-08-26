وزير الاتصالات: شركات كبرى تعتزم الاستثمار بمنطقة برج العرب التكنولوجية

كتبت هبة السيد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اهتمام العديد من الشركات المحلية والعالمية الكبرى بالاستثمار فى منطقة برج العرب التكنولوجية، مشيراً خلال جولته التى بدأت منذ قليل فى المنطقة إلى أن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لجذب الاستثمارات.

ورافق الوزير خلال الجولة قيادات قطاع الاتصالات، وعلى رأسهم مها رشاد الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس شركة سيليكون واحة، وشيرين الجندى مساعد الوزير وحازم الطحان رئيس جمعية اتصال.

وقال الوزير على هامش الجولة، إن الوزارة ستنتهى من إجراءاتها خلال أسابيع قليلة لتفعيل حوافز استثمارية بالمناطق التكنولوجية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، مضيفا أن الهدف من المناطق التكنولوجية هو تنمية صناعة الاتصالات والتكنولوجية، وإمكانية المناطق لجذب استثمارات وشباب للعمل بها ورعاية المبدعين، وإقامة حضانات وتشجيع الشباب على الفكر المبدع و العمل المبدع.



عمرو طلعت خلال جولته

وأضاف أن من أهم ملفات الوزارة خلال الفترة القادمة تعظيم الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل أكثر ودعم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمحور الثانى هو التحول الرقمى، حيث يتم العمل مع معظم قطاعات الدولة لتمكينها من تطوير الخدمات.