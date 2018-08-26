وزير الإنتاج الحربى يبحث مستجدات العمل بتطوير منطقة أبو زنيمة الصناعية

كتب زكى القاضى

اجتمع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بهدف بحث موضوعات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، ومتابعة الموقف التنفيذي للتعاون بين الجانبين في تنفيذ مشروع تطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وأوضح "العصار" أن اللقاء شهد مناقشة آخر مستجدات التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات التنمية الصناعية والاستثمارية بالمنطقة الصناعية بأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، كاشفا عن توقيع مذكرة تفاهم العام الماضي بين محافظة جنوب سيناء والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومجموعة(CGCOC) الصينية لتنفيذ المشروع، وأضاف أن المحور الرئيسي للقاء هو مناقشة دراسات الجدوى والتصميمات الخاصة بالمشروع التي أعدها الجانب الصيني.

وأكد "العصار"، أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على توجيه كافة الإمكانيات المتاحة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي لصالح تنفيذ مشروعات التنمية بمحافظة جنوب سيناء بما يساهم فى خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء ووزارة التجارة والصناعة وكافة الجهات المعنية بالدولة، في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر-2030.

من جانبه أكد "فودة" حرص الجانبين على بدء العمل بالمنطقة الصناعية بمدينة "أبو زنيمة" في القريب العاجل، حيث يحقق المشروع الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين بالمحافظة وخاصةً للشباب، مؤكداً على وجود العديد من الموارد والمقومات الهائلة بالمحافظة والتي تجذب الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية في كافة المجالات.

وأضاف، أن مشروع التنمية الصناعية والاستثمارية بالمنطقة الصناعية بأبو زنيمة يمثل طفرة حضارية وصناعية لمحافظة جنوب سيناء، حيث يعد من المشروعات الواعدة، نظراً لما تتمتع به المنطقة من موقع متميز يبلغ مساحته نحو 4000 فدان تقريباً، وتتوافر به العديد من المواد الخام المحجرية والتعدينية والبتروكيماوية، كما يمكن الاستفادة من طبيعة المنطقة فى توليد الطاقة المتجددة.