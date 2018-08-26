video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 02:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الإنتاج الحربى يبحث مستجدات العمل بتطوير منطقة أبو زنيمة الصناعية

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:55 م
وزير الإنتاج الحربى يبحث مستجدات العمل بتطوير منطقة أبو زنيمة الصناعية الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

اجتمع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بهدف بحث موضوعات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، ومتابعة الموقف التنفيذي للتعاون بين الجانبين في تنفيذ مشروع تطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وأوضح "العصار" أن اللقاء شهد مناقشة آخر مستجدات التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات التنمية الصناعية والاستثمارية بالمنطقة الصناعية بأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، كاشفا عن توقيع مذكرة تفاهم العام الماضي بين محافظة جنوب سيناء والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومجموعة(CGCOC) الصينية لتنفيذ المشروع، وأضاف أن المحور الرئيسي للقاء هو مناقشة دراسات الجدوى والتصميمات الخاصة بالمشروع التي أعدها الجانب الصيني.

وأكد "العصار"، أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على توجيه كافة الإمكانيات المتاحة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي لصالح تنفيذ مشروعات التنمية بمحافظة جنوب سيناء بما يساهم فى خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء ووزارة التجارة والصناعة وكافة الجهات المعنية بالدولة، في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر-2030.

من جانبه أكد "فودة"  حرص الجانبين على بدء العمل بالمنطقة الصناعية بمدينة "أبو زنيمة" في القريب العاجل، حيث يحقق المشروع الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين بالمحافظة وخاصةً للشباب، مؤكداً على وجود العديد من الموارد والمقومات الهائلة بالمحافظة والتي تجذب الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية في كافة المجالات.

وأضاف، أن مشروع التنمية الصناعية والاستثمارية بالمنطقة الصناعية بأبو زنيمة يمثل طفرة حضارية وصناعية لمحافظة جنوب سيناء، حيث يعد من المشروعات الواعدة، نظراً لما تتمتع به المنطقة من موقع متميز يبلغ مساحته نحو 4000 فدان تقريباً، وتتوافر به العديد من المواد الخام المحجرية والتعدينية والبتروكيماوية، كما يمكن الاستفادة من طبيعة المنطقة فى توليد الطاقة المتجددة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس القطاع الدينى: أكاديمية تدريب الدعاة تعتبر عصارة أفكار كبار العلماء

"العصار" يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" ونقابة المحامين

العصار

الانتاج الحربى

جنوب سيناء




لا تفوتك
صور.. الإسكان تسند أعمال تنفيذ حى لاتينى بالعلمين الجديدة لـ6شركات مقاولات

صور.. الإسكان تسند أعمال تنفيذ حى لاتينى بالعلمين الجديدة لـ6شركات مقاولات

صور.. طاقم طائرة الرئيس الفيتنامى فى جولة سياحية داخل معابد الأقصر

صور.. طاقم طائرة الرئيس الفيتنامى فى جولة سياحية داخل معابد الأقصر

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

4 لاعبين على أعتاب الرحيل عن القطبين فى الشتاء.. الماديات تضع مؤمن زكريا على بساط الخلع من القلعة الحمراء.. الزمالك يدرس تسويق مدبولي بسبب 500 ألف جنيه.. والشيخ ما بين فرصة كارتيرون و الذهاب بعيدا عن الجزيرة

4 لاعبين على أعتاب الرحيل عن القطبين فى الشتاء.. الماديات تضع مؤمن زكريا على بساط الخلع من القلعة الحمراء.. الزمالك يدرس تسويق مدبولي بسبب 500 ألف جنيه.. والشيخ ما بين فرصة كارتيرون و الذهاب بعيدا عن الجزيرة

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة