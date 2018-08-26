وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد ناصر ببنها احتفالا بالعيد القومى للقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صلاة الجمعة المقبلة الموافق 31 أغسطس الجاري، بمسجد ناصر بمدينة بنها، بمشاركة باللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي، على أن يؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة حول موضوع "الميثاق الغليظ وضرورة الحفاظ عليه".

ويسبق صلاة الجمعة لقاء بقيادات الدعوة بالمحافظة في ديوان عام المحافظة الساعة العاشرة صباحا، للحديث حول أخر التطورات بسير العمل بالمحافظة من قبل مديرية الاوقاف بالقليوبية، وإصدار التعليمات الخاصة بالوزارة.

وكان وزير الأوقاف، أكد أن عقد النكاح ليس عقدًا عاديًّا، إنما هو ميثاق، وليس ميثاقا عاديًا، إنما هو ميثاق غليظ، حيث يقول الحق سبحانه: "وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"، أى أنه بعقد النكاح قد حصل لهن هذا الميثاق الذى يقضى بحسن العشرة والمعاملة.