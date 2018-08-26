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وزيرة السياحة تتواصل مع إبنة الزوجين البريطانيين المتوفين بالغردقة

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:20 ص
وزيرة السياحة تتواصل مع إبنة الزوجين البريطانيين المتوفين بالغردقة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تواصلت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية، هاتفيًا بكيللى أوميرود ابنة كلا من السائح الإنجليزى المتوفي جيمس كوبر 69 عاما وزوجته سوزان كوبر 64 عاما لتقديم العزاء لها ولأسرتها عن فقد والديها.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالسيدة كيللى ابنة المتوفين وأسرتها بالغردقة ظهر أمس لتقديم واجب العزاء فى وفاة والديها.

كان ذلك بناءً على التنسيق المستمر القائم بين اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة منذ الدقائق الأولى لوفاة الزوجين البريطانيين فى الغردقة.

وتحرك على الفور محافظ البحر الأحمر يوم الأربعاء الماضى لمعرفة تفاصيل الوفاة و الوقوف على التقارير الطبية التى توضح أسباب الوفاة، والتنسيق مع وزيرة السياحة لمتابعة الموقف مع شركة السياحة المختصة والتواصل مع ذويهم والجهات المعنية بإنجلترا لإبلاغهم بالإجراءات الجارى إتخاذها حيال جثامين المتوفين وإنهاء الأوراق الرسمية الخاصة بذلك.

وتم تشكيل لجنة مشتركة لإدارة الأزمة من المحافظة ووزارة السياحة وشركة توماس كوك المنظمة للرحلة وشرطة السياحة وهيئة الإستعلامات بالتنسيق مع السفارة البريطانية فى مصر لمتابعة الموقف أولا بأول.

وقالت وزيرة السياحة، إنها تتابع عن كثب التحقيقات فى واقعة الوفاة ومازال التنسيق مستمر بين محافظ البحر الأحمر ووزارة السياحة وجميع الجهات المعنية لمتابعة سير التحقيقات، وتقرير الطب الشرعى للوصول لأسباب الوفاة الحقيقية، والتنسيق مع السفارة البريطانية فى مصر مع تقديم الدعم الكامل لأسرة المتوفين من جميع النواحى.

كان لقاء اليوم مع أسرة المتوفين فى حضور السيدة إيفيت قرياقص نائب القنصل البريطاني في مصر الذي ثمن من جانبه جهود السيد المحافظ والتحرك السريع لإحتواء الأزمة والوقوف على الحقائق.


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