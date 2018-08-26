وزيرا الصناعة والاستثمار يستقبلان وفد "فيليبس" لبحث خطط الشركة داخل مصر

كتب إسلام سعيد

التقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بممثلى شركة فيليبس العالمية بمصر، حيث تناول اللقاء خطط الشركة لبدء باكورة تصنيع منتجات الإضاءة بمصر لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

وقال الوزير بحسب بيان اليوم الأحد إن اللقاء استعرض خطة عمل الشركة لإنتاج اللمبات الموفرة "الليد" وكشافات الإضاءة، حيث بدأت الشركة بالفعل فى إنتاج الكشافات وسيتم بدء إنتاج اللمبات خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن حجم إنتاج الشركة المبدئى يبلغ 2 مليون لمبة سنوياً وتستهدف زيادته إلى 4 ملايين لمبة في غصون عام ونصف العام.

وأوضح نصار أن الشركة تعاقدت على تصدير 140 ألف كشاف إضاءة للسوق التركى خلال العام الجارى كما ستقوم بتصدير عدد من منتجاتها لأسواق كينيا وأوغندا ورواندا، مشيراً إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع الدول العربية والدول الأفريقية خاصة اتفاقيتى الكوميسا وأغادير وهو ما يسهم في تعزيز رواج وتنافسية منتجات الشركة بأسواق الدول الأعضاء بالاتفاقيتين.

وأضاف الوزير أن التوجهات الحالية للوزارة تتضمن التوسع فى الصادرات المصرية لأسواق القارة الأفريقية بصفة عامة وعدد من الأسواق الرئيسية بشرق وغرب أفريقيا بصفة خاصة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً ضخمة لنفاذ المنتجات المصرية لأسواق العراق وسوريا وليبيا وذلك في إطار مشروعات إعادة الإعمار.

وشدد نصار على أهمية زيادة المكون المحلى في منتجات الشركة بهدف زيادة القيمة المضافة لمنتجاتها ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة في السوقين المحلى والخارجى فضلاً عن التوسع في المنتجات المصنعة من حيث الكميات والاحجام المختلفة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن هناك تنسيقا كاملا بين كافة الوزارات لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية للسوق المصرى.

وأشارت إلى حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في السوق المصرى بهدف مساعدتهم على مضاعفة استثماراتهم وإقامة توسعات جديدة تسهم في توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

ومن جانبه أشار تامر أبو الغار نائب الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس عن قارة أفريقيا أن الشركة لديها خطة طموحة للتوسع في السوق المصرى وزيادة معدلات الإنتاج بهدف تلبية احتياجات هذا السوق الضخم والذى يستهلك سنوياً ما يقرب من 25 مليون لمبة، حيث تستهدف الشركة الحصول على حصة تصل إلى حوالى 15% من حجم السوق المصرى خلال الـ3 سنوات المقبلة تزداد إلى 25% خلال 5 سنوات، فضلاً عن التصدير للأسواق الخارجية وبصفة خاصة لأسواق الدول الأفريقية والدول المحيطة بمصر مثل السعودية وتركيا.

وأضاف أن السوق الأفريقى يعد أحد أهم الأسواق العالمية المستهدفة للشركة، مشيراً إلى أن الشركة لديها 12 مكتب للتسويق بعدد من العواصم والمدن الرئيسية بقارة أفريقيا وهو ما يسهم في الترويج لمنتجات الشركة وزيادة تنافسيتها بالسوق الأفريقى.