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هل يشارك ترامب بجنازة جون ماكين.. أسرته: السيناتور لم يكن يرغب فى وجوده

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:13 م
هل يشارك ترامب بجنازة جون ماكين.. أسرته: السيناتور لم يكن يرغب فى وجوده جون ماكين ودونالد ترامب وباراك أوباما
كتبت رباب فتحى
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فى الوقت الذى تنعى فيه الولايات المتحدة وفاة السيناتور جون ماكين، بدأت استعدادات جنازة بطل الحرب. وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن ماكين عمل خلال العام الماضى على إعداد جنازته حيث قال إنه يريد أن يحضرها أسرته وأصدقاؤه المقربون، ولكنه أكد فى أكثر من مناسبة أنه لا يرغب فى حضور الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب لجنازته نظرا للخلافات الكثيرة بينهما. 
 
ومن جانبها، قالت صحيفة "ميل أون صنداى"، إن كلا من ماكين وترامب اشتبكا فى معارك كلامية تعود لعام 2015. 
 
وأوضحت أن المقربين من سيناتور أريزونا بدأوا ترتيبات جنازة ماكين فى مايو الماضى، بعد عام من تشخيصه بنوع نادر وخطير من سرطان المخ. 
 
ووفقا للمقربين من ماكين، دعى نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس لحضور الجنازة بينما لم توجه دعوة لترامب. 
 
وقالت المصادر إن ماكين كان قد طلب من جورج دبليو بوش وباراك أوباما أن يقولا رسائل التأبين فى جنازته.
 
وقال أصدقاء السناتور إنه يريد جنازته أن تعقد فى ثلاثة مواقع: أريزونا ، والكاتدرائية الوطنية فى واشنطن وأنابوليس بولاية ماريلاند.
 
وكرر اثنان من أفراد الأسرة لشبكة CNN يوم السبت، أن ترامب لن يكون حاضرا فى الجنازة.
 
ولم يعلق ترامب على رغبة ماكين فى أن يبقى بعيدا عن الجنازة، لكنه قدم رسالة قصيرة حول وفاة عضو مجلس الشيوخ.
 

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