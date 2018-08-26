هاتف محمول يُسقط خادمة أسيوية سرقت شقة ربة منزل بالأزبكية

كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط قسم شرطة الأزبكية من ضبط سيدة تحمل جنسية دولة أسيوية لاتهامها بعرض هاتف محمول للبيع بسعر لا يتناسب مع قيمته، وبعد البحث والتدقيق تبين أن المتهمة سرقته وأشياء أخرى من منزل سيدة كانت تعمل لديها، وتحرر محضر بالواقعة، وجار عرضها على النيابة العامة.

كانت البداية عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الازبكية من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بمنطقة كلوت بك مفادها قيام إحدى السيدات بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطها، وتبين أنها "جونت تيو سوكاني"، 36 سنة، خادمة، وتحمل إحدى الجنسيات الأجنبية، ولا تحمل جواز سفر ومنتهية إقامتها بالبلاد وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن 2 إنسيال، سلسلة، حلق، هاتف محمول، مبلغ مالى 3200 جنيه، مجهولى المصدر.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات حيازتها، اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومتها "سوزان م" بأسلوب المغافلة، حال عملها طرفها كخادمة، وباستدعاء المجنى عليها حضر شقيقها وتعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة وأضاف بأنهما لم يكتشفا واقعة السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.