نيابة الشرقية تقرر تشريج جثة سيدة عثر عليها مشنوقة بمنزلها

الشرقية – فتحية الديب

قررت نيابة الإبراهيمية بالشرقية، بإشراف محمد صلاح، مدير النيابة، والمستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، نقل جثة سيدة عثر عليها مشنوقة بصالة منزلها، إلي مشرحة مستشفي الأحرار، لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقى بلاغ من مركز شرطة الإبراهيمية، بالعثور علي " داليا م ح" 38 سنة ربة منزل مقيمة شارع السكة الحديد دائرة المركز، مشنوقة داخل صالة منزلها، وانتقل إلي موقع الواقعة النقيب أسامة نصر، رئيس مباحث الإبراهيمية، والمقدم محمد طنطاوي، مفتش مباحث المركز، وتبين من التحريات الأولية، أن المجني عليها مطلقة، وتعيش في المنزل برفقة والدتها ونجلتها، وأنها حاولت الانتحار من شهر بتناول سم فئران، وأنها قامت بالتخلص من حياتها شنقا لمعانتها من حالة نفسية مؤخرا.