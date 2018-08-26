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ننشر الجدول الزمنى لوزارة الصحة للكشف عن فيروس سى بين 45 مليون مواطن

الأحد، 26 أغسطس 2018 06:00 ص
ننشر الجدول الزمنى لوزارة الصحة للكشف عن فيروس سى بين 45 مليون مواطن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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حصل "اليوم السابع" على الجدول الزمنى لتطبيق وزارة الصحة والسكان لأكبر مسح صحى للكشف عن فيروس سى بين 45 مليون مواطن فوق سن 18 سنة، وبدون حد أقصى لعمر المفحوصين والمقرر بدئها أول أكتوبر المقبل على 3 مراحل.

المرحلة الأولى وتتم فى 9 محافظات فى الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر 2018 وتشمل محافظات بورسعيد والإسكندرية والقليوبية والفيوم والبحيرة ودمياط وأسيوط.

المرحلة الثانية وتتم فى 11 محافظة فى الفترة من ديسمبر 2018 وحتى فبراير 2019 وتشمل محافظات شمال سيناء والبحر الأحمر وبنى سويف والقاهرة والإسماعلية والسويس وكفر الشيخ والمنوفية وسوهاج وأسيوط والأقصر.

المرحلة الثالثة وتتم فى 7 محافظات فى الفترة من  مارس إلى أبريل 2019 وتشمل محافظات الوادى الجديد والجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا .


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