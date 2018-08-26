"نساء غيرن العالم".. موقع جائزة نوبل يحتفل بـ48 امرأة حصلن على الجائزة

كتبت – شرويت ماهر

احتفت جائزة نوبل العالمية، أمس السبت، بـ48 امرأة حصلن على جائزة نوبل فى مختلف مجالاتها منذ انطلاق الجائزة، وذلك تحت شعار "المرأة التى غيرت العالم".



موقع جائزة نوبل

وذهبت 49 جائزة من نوبل ل 48 امرأة غيرت العالم، وقالت جائزة نوبل، على موقعها الرسمى، فى تقديمها لأسماء النساء اللاتى حصلن على جائزة نوبل فى مختلف فروعها:" كانت مارى كورى أول امرأة تُمنح جائزة نوبل فى الفيزياء فى عام 1903، يليها بيرثا فون ستنر التى حصلت على جائزة نوبل للسلام فى عام 1905".



سيدات حصلن على جائزة نوبل

كما أشارت جائزة نوبل إلى أنه اعتبارا من عام 2017 منحت جائزة نوبل للنساء 48 مرة، منحت فيها مارى كورى الجائزة مرتين، وفى عام 2009، حصلت خمس نساء على جائزة نوبل.



حاصلات على جائزة نوبل