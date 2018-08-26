video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"نساء غيرن العالم".. موقع جائزة نوبل يحتفل بـ48 امرأة حصلن على الجائزة

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:39 م
"نساء غيرن العالم".. موقع جائزة نوبل يحتفل بـ48 امرأة حصلن على الجائزة حاصلات على جائزة نوبل
كتبت – شرويت ماهر
إضافة تعليق

احتفت جائزة نوبل العالمية، أمس السبت، بـ48  امرأة حصلن على جائزة نوبل فى مختلف مجالاتها منذ انطلاق الجائزة، وذلك تحت شعار "المرأة التى غيرت العالم".

موقع جائزة نوبل
موقع جائزة نوبل

 

وذهبت 49 جائزة من نوبل ل 48 امرأة غيرت العالم، وقالت جائزة نوبل، على موقعها الرسمى، فى تقديمها لأسماء النساء اللاتى حصلن على جائزة نوبل فى مختلف فروعها:" كانت مارى كورى أول امرأة تُمنح جائزة نوبل فى الفيزياء فى عام 1903، يليها بيرثا فون ستنر التى حصلت على جائزة نوبل للسلام فى عام 1905".

سيدات حصلن على جائزة نوبل
سيدات حصلن على جائزة نوبل

 

كما أشارت جائزة نوبل إلى أنه اعتبارا من عام 2017 منحت جائزة نوبل للنساء 48 مرة، منحت فيها مارى كورى الجائزة مرتين، وفى عام 2009، حصلت خمس نساء على جائزة نوبل.

حاصلات على جائزة نوبل
حاصلات على جائزة نوبل
نساء جائزة نوبل
نساء جائزة نوبل

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواعيد إعلان الفائزين بجائزة نوبل 2018 وفعاليات خاصة للاحتفال.. تعرف عليها

جائزة نوبل

سيدات

أخبار




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة