مياه القناة تضبط مسجل خطر قبل سرقة المحابس وقطع الغيار بمجمع مياه القصاصين

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أكد اللواء حسين محمد حسين مديرعام الأمن بمياه القناه، على أنه تم بمنطقة القصاصين ضبط مسجل خطر متلبس، أثناء عملية سرقة محابس وقطع غيار كهرباء من محطات الكومباكت بمجمع محطات مياه القصاصين.

وقام أفراد الأمن بإشراف المهندس محمد عبد السلام مدير قطاع مياه الإسماعيلية، المهندس محمود حسونة مدير المنطقة وبمساعدة أفراد وردية التشغيل بالسيطرة علي الموقف والإمساك به، ويدعي م.ا.م، ويقيم بدائرة المركز، واعترف بقيامه بعملية السرقة، وكان معه بعض المسروقات وتبين أنه مسجل خطروتم تحرير محضر تحت رقم3772 جنح لسنة 2018 ، وبالعرض على النيابة أمرت بالتحفظ على المضبوطات والمتهم لحين الانتهاء من تحريات المباحث ويتم العرض علي النيابة العامة للتجديد.

وأشار مديرعام الأمن بمياه القناة، فى بيان، إلى أنه بالرغم من التهديد والوعيد من اللص للذين شاركوا فى القبض عليه، بأذيتهم وإلقاء ماء نار على وجوههم عند خروجه، ومع ذلك لم يرهبهم التهديد وتم اتخاذ الإجراءات واستدعاء الشرطة وتم نقله إلي مركز شرطة القصاصين، وذلك فى إطار التشديد الكامل على إتباع قواعد الأمن للحفاظ على المحطات والشبكات وخاصة فى أوقات العطلات، وبعد فترات العمل اليومية فى كافة قطاعات الشركة وفق الخطة التى يتم تنفيذها والمعتمدة من رئيس مجلس الإدارة.