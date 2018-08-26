موسكو: لقاء رئيسى روسيا وأوسيتيا الجنوبية له طابع تجارى

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صرح المساعد الرئاسى الروسى فلاديسلاف سوركوف، اليوم الأحد، بأن لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولى بيبيلوف، أمس الأول الجمعة، كان له طابع تجارى.. مشيرا إلى أن العمل يجرى حاليا على المهام التى أعقبت نتائج اللقاء.

وأضاف سوركوف - وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - أن اللقاء بين رئيسى روسيا وأوسيتيا الجنوبية تزامن مع وقت احتفال، إلا أنه كان له طابع تجاري، وأعقب اللقاء وضع تعليمات واتخاذ قرارات من شأنها أن تعمل على تحسين جودة الحياة فى أوسيتيا الجنوبية.

وكان بوتين قد عقد لقاءات مع رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولى بيبيلوف ورئيس أبخازيا راؤول خاجيمبا عشية الذكرى السنوية العاشرة لاعتراف روسيا باستقلال الجمهوريتين.