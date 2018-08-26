موجز الساعة 1.. خط ساخن برقم 105 للإبلاغ عن تعرض الحجاج العائدين للأوبئة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، تخصيص خط ساخن للحجاج برقم 105، للإبلاغ عن تعرضهم لأى أعراض مرضية وبائية بعد عودتهم من أداء المناسك.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا ..

أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، تخصيص خط ساخن للحجاج برقم 105 ، للإبلاغ عن تعرضهم لأى أعراض مرضية بعد عودتهم من أداء المناسك.

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تصحيح آخر يومين بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وشملت مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة والمنطق والاستاتيكا والديناميكا والإقتصاد والاحصاء والرتبة الوطنية، ومن المقرر أن تنتهى كنترولات الثانوية العامة من التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة النتيحة خلال 48 ساعة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 99 لسنة 2018 بالموافقة علي اتفاق قرض شراء 13 قاطرة لخط المترو الثاني بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والموقع في القاهرة بتاريخ 8/12/2015

لقى زوجين مصرعهما في حادث تصادم ، بطريق "تل حوين- بني شبل" بمحافظة الشرقية، فيما أصيب 7 من أفراد أسرتهم إصابات بالغة، وتم نقلهم لمستشفي الزقازيق الجامعي.

نجح قطاع الأمن العام بمديرية أمن الدقهلية، فى كشف غموض واقعة اختطاف طفلين بالدقهلية والعثورعلى جثتيهما بمياه النيل بفارسكور بدمياط حيث تبين ان والد الطفلين هو القاتل.

انخفض عدد المواليد خلال عام بنسبة 1.6% فى عام 2017 مسجلا 2557440، مقابل 2600173 عام 2016، حسب بيان صادر اليوم الأحد عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أهم نتائج النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2017.

أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن حاجزى الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تم غلق باب حجزها منتصف ليل أمس السبت 25/8/2018، عليهم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى "1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء"، من إجمالى ثمن الوحدة، وذلك خلال فترة تبدأ من اليوم الأحد 26/8/2018، وحتى يوم الأربعاء 26/9/2018.

شهد الدكتورهشام عرفات، وزير النقل، توقيع الاتفاقية الإطارية الخاصة بتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للانفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية، حيث وقع عن الجانب المصرى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وعن الجانب الكورى يون يو شيول، سفير دولة كوريا الجنوبية.

أعلنت المصلحة العامة للجمارك الصينية أن حجم التجارة الثنائية بين الصين ومصر نما بنسبة 24% على أساس سنوى خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى، ليصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكى.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال عيادات البعثة الطبية للحج حتى ظهر اليوم الأحد، 78 ألفا و768 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 69 ألفا و907 حالات مرضية بمكة المكرمة، و 5456 حالة في المدينة المنورة، بينما كشفت عيادة المشاعر على 3405 حالات مرضية، ودخلت 216 حالة إلى المستشفيات السعودية، غادرت منهم 158 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت 58 حالة تتلقى العلاج اللازم.

كشفت تقارير اعلامية إسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى يخطط للتعاقد مع النجم المصرى محمد صلاحالمحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن النجم المصرى محمود تريزيجيه ، المحترف فى نادى قاسم باشا التركى، دخل دائرة اهتمامات نادى إشبيلية الإسبانى تمهيداً للتعاقد معه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

سبع سنوات عجاف مروا على قطاع السياحة المصرية، تراجعت خلالها الوفود السياحية وباتت الفنادق والمنشأت شبه خاوية، تلك السنوات أدت إلى تجريف القطاع من العمالة المدربة والمتمرسة على العمل السياحى، ففقدت السياحة المصرية أهم أدواتها، واليوم وبوادر الأمل بدأت تعود إلى المقاصد السياحية المصرية أصبح فرضا على المسئولين وأصحاب المنشأت رفع كفاءة العاملين إستعدادا لبدء ربيع سياحى مصرى.

أنهى رئيس جمهورية فيتنام تران داى كوانج، اليوم الأحد، زياراته للمعالم الآثرية والسياحية بمحافظة الأقصر، وذلك عقب القيام بجولة سياحية برفقة أسرته ووفد من الدبلوماسيين والقيادات بجمهورية فيتنام فى مقابر وادى الملوك والملكات وسط تشديد أمنية مكثفة فى مداخل ومخارج المقابر وكافة الطرق المؤدية إليها،

تعد مصر العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة فى تاريخها، حيث من المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة أعمال تنفيذ مشروع القمر الصناعى مصر سات2، والذى حصلت عليه القاهرة كمنحة من الصين.

من ثكنات الجيش ومآسى الحرب إلى عالم السياسة، كانت حياة السيناتور الأمريكى البارز جون ماكين الذى رحل عن عالمنا مساء أمس، السبت، عن عمر يناهز 81 عاما بعدما خاض آخر معاركه ضد مرض السرطان دون أن يحالفه الحظ هذه المرة.