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مواطن ينقذ سلحفاة بحرية بإعادتها إلى بيئتها الطبيعية فى البحر المتوسط

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:32 ص
مواطن ينقذ سلحفاة بحرية بإعادتها إلى بيئتها الطبيعية فى البحر المتوسط سلحفاة بحرية - صورة أرشيفية
كتبت آية دعبس
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أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بإنقاذ أحد المواطنين سلحفاة بحرية حديثة الفقس بإعادتها إلى مياه البحر المتوسط مرة أخرى، واتباع كافة إرشادات الوزارة فى ذلك كدليل واضح على نجاح برامج الوزارة فى رفع الوعى البيئى بأهمية السلاحف البحرية للحياة البرية والتنوع البيولوجى وفتح قنوات تواصل مستمرة وفعالة مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ منتصف نوفمبر المقبل. 
 
كان قد ورد بلاغ عبر تطبيق واتس الخاص بخدمة المواطنين بوزارة البيئة يفيد العثور على سلحفاة بحرية صغيرة حديثة الفقس ويستفسر عن الإجراءات التى يجب اتبعها لإنقاذها، وفور ورود البلاغ تم التواصل مع المختصين بقطاع حماية الطبيعة، حيث تم التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة قبل إطلاقها وتحديد نوعها من خلال عدد من الصور ومقطع فيديو قام بإرسالها المبلغ. 
 
وتم إرشاد المبلغ إلى الإجراءات التى اتبعها لإطلاق السلحفاة إلى بيئتها الطبيعية بالبحر المتوسط للحفاظ على حياتها حيث قام بإطلاقها وإرسال صور الإطلاق.
 
 

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وزيرة البيئة

سلحفاة

التنوع البيولوجي

البحر المتوسط




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