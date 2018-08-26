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"مهندسين الإسكندرية": 3 لجان تراجع ميزانية 2017 بعد رفضها مرتين

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:19 م
"مهندسين الإسكندرية": 3 لجان تراجع ميزانية 2017 بعد رفضها مرتين الدكتور هشام سعودى رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالأسكندرية
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور هشام سعودى، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالأسكندرية، إن النقابة الفرعية شكلت 3 لجان من أعضاء الجمعية العمومية الخاصة بها، وعددا من الماليين والإداريين المتخصيين، وذلك لمراجعة القوائم المالية والميزانية والموزانة الخاصة بنقابة الإسكندرية لعام 2017، وذلك بعد رفضها مرتين متتاليتين.
 
وأوضح هشام سعودى، لـ"اليوم السابع"، أن المرة الأولى التى تم رفض الميزانية بها كان فى عهد المجلس السابق، والتى أجرى المجلس الحالى مراجعة لها، وتم تقديم التقارير الخاصة بها، وتم رفض الميزانية للمرة الثانية، لافتا إلى أن اللجان تم دعمها بأعضاء من العمومية، كمراقبين للحاسبات، حيث تقدم 3 تم اختيار واحد من بينهم كمراقب للحسابات، وتم ضم الإثنين الآخريين إلى لجان مراجعة القوائم، وجارى مراجعتها مرة أخرى، ليتم تقديم تقرير جديد، لبيان كافة الأمور الخاصة بالخلاف حول مبلغ الـ37 مليون جنيه.
 
وكانت المهندسة سمر شلبى رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالأسكندرية السابق، اتهمت النقابة العامة خلال مجلس المهندس طارق النبراوى، بإضافة مبلغ 37 مليون جنيه على ميزانية النقابة الفرعية، دون وجه حق.
 
 
 

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ميزانية المهندسين

نقيب المهندسين بالاسكندرية

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