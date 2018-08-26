منانجاجوا يؤدى اليمين الدستورية كرئيس لزيمبابوى

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أدى إيمرسون منانجاجوا، اليوم الأحد، اليمين الدستورية كرئيس لزيمبابوى بعدما أيدت المحكمة الدستورية فوزه بالانتخابات الرئاسية التى جرت الشهر الماضي.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن منانجاجوا، البالغ من العمر 75 عاما، يواجه الآن مهمة ضخمة تتمثل فى إعادة بناء الاقتصاد المتدهور وتوحيد أمة منقسمه بشدة نتيجة التصويت الذى جرى فى 30 يوليو الماضي، وكان يأمل الكثيرون أن يحدث التغيير.

وكانت المحكمة الدستورية فى زيمبابوى قد أيدت يوم الجمعة الماضى فوز منانجاجوا بالانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن المعارضة فشلت فى تقديم أدلة كافية وذات مصداقية على وقوع تزوير فى هذه الانتخابات.

وقد حصل منانجاجوا على 2.46 مليون صوت (50.8%) فى الانتخابات مقابل 2.15 مليون صوت (44.3%) حصل عليها زعيم المعارضة "نيلسون تشاميسا".

وتعد هذه الانتخابات هى الأولى التى تجرى فى ظل غياب "روبرت موجابي" الرئيس السابق لزيمبابوى والذى حكم البلاد لمدة 37 عاما.