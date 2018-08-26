مناقشة تطوير استراتيجية التدريس والتعلم بكلية طب سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

نظمت كلية الطب البشرى بجامعة سوهاج، اليوم، لقاءاً "حول تطوير إستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم" وذلك بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة والدكتور مصطفى عبد الخالق عميد الكلية والدكتور حسان النعمانى وكيل الكلية للدراسات العليا، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض بمقر المستشفى الجامعى .

وأشاد رئيس الجامعة فى بداية كلمته، بالدور المجتمعى الذى تقوم به الكلية والمستشفى الجامعى، وخاصة فى التقارير الخاصة بالقضاء على قوائم الانتظار، والتى استطاعت الوصول إلى مستوى عالى بالمقارنة مع بقية الجامعات.

وأشار عزيز إلى أن هناك خطة للتوسع بالقسم الإقتصادى، كما تم الإنتهاء من رسومات مبنى خاص لنقل جميع إدارات المستشفى لكى يتم إستغلال هذه الأماكن للتوسع فى الخدمات المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى مبنى مقترح للجراحات التخصصية، ومبنى للتمريض ومبنى فصول يحتوى على 16 معمل، وذلك من أجل توفير كافة الإمكانبات لتحسين أداء العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق، أنه يتم الآن الإستعداد لإستقبال طلاب الفرقة الأولى، وخاصة بعد تطبيق اللائحة الجديدة من برامج جديدة وطرق تدريس، حيث تم توفير قاعات جديدة ومعامل ومدرجات لاستيعاب الإعداد الكثيرة من الطلاب .

وناقش الدكتور إيهاب سعود عبد المنعم أستاذ طب الاطفال بالجامعة، وخبير تطوير التعليم بالجامعات السعودية، إستراتيجيات تطوير التدريس والتعليم من أجل تحسين عملية التعليم والتعلم وتطويرها داخل الكلية، حضر اللقاء رؤساء الأقسام العلمية، ومنسقى المقررات باللائحة الجديدة، وأعضاء معاونى هيئة التدريس بالكلية.