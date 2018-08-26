مقتل 9 أكراد فى غارات جوية جنوب شرقى تركيا وشمالى العراق

أنقرة (أ ش أ)

أعلنت رئاسة الأركان ووزارة الداخلية فى تركيا، اليوم الأحد، مقتل 9 من عناصر من حزب العمال الكردستانى، جراء غارة جوية فى جنوب شرقى تركيا وشمالى العراق.

وذكرت رئاسة الأركان التركية، فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية، أنه تم قتل 3 عناصر من حزب العمال فى غارة جوية اليوم على منطقة "أفاشين-باسيان" شمالى العراق.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية، فى بيان، أن العمليات الأمنية فى ولايات بينجول، وأغرى وطونجالى، جنوب شرقى تركيا، أسفرت عن مقتل 6 من عناصر المنظمة.

وأوضحت الوزارة أنه تم القضاء على اثنين فى كل من الولايات الثلاث، مشيرة إلى أنه من بين العناصر الذين تم قتلهم أحد قيادات منظمة "بى كا كا" الانفصالية.

وتشن قوات الأمن والجيش التركى بصورة مستمرة عمليات تستهدف فيها مواقع منظمة /بى كا كا/ وملاحقة عناصرها، داخل تركيا وفى شمالى العراق.