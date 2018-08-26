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مقتل 10 عناصر من مسلحى داعش بعملية أمنية جنوب مدينة الموصل العراقية

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:11 ص
مقتل 10 عناصر من مسلحى داعش بعملية أمنية جنوب مدينة الموصل العراقية عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، السبت، مقتل 10 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى بعملية أمنية جنوب الموصل .

وقال المركز فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إنه "بهدف تجفيف منابع الإرهاب نفذ فوج الرد السريع الأول التابع لقيادة شرطة نينوى وبإسناد جوى من قوات التحالف الدولى عملية استباقية ضد أحد أوكار عناصر تنظيم (داعش) الإرهابية وهو عبارة عن كهف طبيعى يبلغ طوله (٧ كم) اتخذه عناصر داعش ملاذا لهم".

وأضاف البيان، أنه "تم تطويق المكان وتطهيره وتمشيطه وردم الحفر فيه وغلق فتحاته، وحسب المعلومات الاستخبارية فقد قتل 10 عناصر إرهابية خلال العملية التى نفذت فى منطقة (المغر) التابعة لناحية الشورة جنوب مدينة الموصل".

 


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