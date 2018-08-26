مطار القاهرة يُستقبل اليوم 2080 حاجا بـ 12 رحلة عائدين من الأراضى المقدسة

كتب أحمد مصطفى

تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 12 رحلة جوية، على متنها 2080 حاجا، قادمين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج.

قالت مصادر بمطار القاهرة، إن الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة، تستقبل 9 رحلات جوية قادمة من مدينة جدة على متنها 1700 حاجا، بالإضافة إلى 3 رحلات على متنها 380 حاجا، عائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، مشيره إلى أن معظمهم من حجاج السياحة ووزارة العدل، وتضامن المؤسسة، وقرعة تنازلات، وترانزيت تورنتو والجزائر، وعمل.

كانت الصالة الموسمية بمطار القاهرة، أقامت استعدادات خاصة، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في مرحلة العودة، لإنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول، فضلا عن الدفع بعدد زيادة من مقاعد الانتظار أمام الصالة لراحة المستقبلين من ذوي الحجاج، بالإضافة إلى بعض المظاهر الاحتفالية من البانرات الترحيبية أمامالصالة.