مصر للطيران تنقل اليوم 1600 حاج من الأراضى المقدسة

كتب أحمد مصطفى

تواصل شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، جسرها الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، بعد أن من الله عليهم بزيارة بيتة المعمورة وأداء الركن الأعظم من أركان الإسلام.

وفى هذا الصدد، من المقرر أن تسير مصر للطيران، اليوم الأحد، 9 رحلات جوية من مطار جدة إلى مطار القاهرة الدولى لنقل 1600حاجا" معظمهم من حجاج السياحة ووزارة العدل وتضامن المؤسسة وقرعة تنازلات وترانزيت تورنتو والجزائر وعمل، حيث تصل الطائرات التى تقل الحجاج العائدين على مبنى صالة المواسم المعروفة بالصالة الموسمية والمخصصة لسفر ووصول ركاب شركة مصر للطيران.

وناشدت مصر للطيران عملائها من الحجاج العائدين بضرورة وجودهم بالمطارات السعودية فى مرحلة العودة في المواعيد المحددة على تذاكر السفر، والتواجد قبل إقلاع الرحلات ب8 ساعات بمدينة الحجاج بجدة، وقبل الإقلاع ب6 ساعات من مطار المدينة المنورة، والاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بالحجاج، وكذلك الإلتزام بالوزن المسموح، وعدم اصطحاب الحقائب الكبيرة والأجولة القماشية، وكذلك الالتزام باصطحاب مياه زمزم المغلفة والمصرح بها، وغيرها من الإرشادات التى تضمن راحة الحجاج خلال رحلة عودتهم المباركة على مصر للطيران.