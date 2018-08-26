مصر للطيران: انتهينا من كافة الترتيبات لعودة 86 ألف حاج حتى 15 سبتمبر

كتب أحمد مصطفى

قال مصدر مسئول بشركة مصر للطيران إنه في إطار توجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بإنهاء كافة الإجراءات والتنسيق مع جميع الأجهزة العاملة بالمطارات المصرية والسعودية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم بصالات الوصول بمبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة والمطارات المصرية الأخري في سهولة ويسر.

وأضاف المصدر أن الشركة بدأت رسميا اعتبارا من اليوم تسيير جسرها الجوي في مرحلة عودة الحجاج من الأراضي المقدسة حيث إنه من المتوقع نقل ما يقرب من 68 ألف حاج فى موسم العودة والذي ينتهي 15 سبتمبر المقبل من مطاري جدة والمدينة المنورة بزيادة عن السعة المقعدية في مرحلة السفر التي نقلت فيها الشركة 64 ألف حاجا مستخدمة الطرازات العريضة في أسطول الشركة التي تستوعب أكثر من 300 راكبا والمناورة مع الطرازات الأخري لعودة الحجاج المسافرين علي مصر للطيران سواء من المصريين أو حجاج دولتي مالي وفلسطين أو الحجاج الترانزيت من مختلف أنحاء العالم في أسرع وقت ممكن.

وكانت شركة مصر للطيران قد قامت بتشكيل مجموعات عمل على مدى الـ 24 ساعة للإشراف على وصول الحجاج وتوفير جميع الخدمات اللازمة لهم، والعمل علي سرعة إنهاء إجراءاتهم وتوفير التيسيرات لهم، مشيرا إلى أن الشركة ستسير اليوم الأحد الموافق 26 أغسطس 9 رحلات جوية من مطار جدة لنقل 1600حاجا معظمهم من حجاج السياحة ووزارة العدل .

وكانت قد سيرت مصرللطيران أمس السبت 8 رحلات جوية من جدة لنقل 1500 حاج من رحلات الحج السريع، كما يبدأ غدا نقل حجاج التضامن، حيث تسير الشركة غدا 14 رحلة جوية من جدة لنقل 2700 حاجا بينما تبدأ عودة حجاج القرعة اعتبارا من يوم الأربعاء 29 أغسطس حتي نهاية الموسم في 15 سبتمبر، حيث بدأ الجسر الجوي بعودة الحجاج من مطار جدة بينما تبدأ عودة الرحلات من مطار المدينة المنورة يوم 28 أغسطس وحتي 13 سبتمبر.

وناشدت مصر للطيران عملائها الكرام من الحجاج بضرورة وجودهم بالمطارات السعودية فى مرحلة العودة في المواعيد المحددة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بـ8 ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بـ6 ساعات من مطار المدينة المنورة، والاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بالحجاج وكذلك الإلتزام بالوزن المسموح وعدم اصطحاب الحقائب الكبيرة والأجولة القماشية وكذلك الإلتزام بإصطحاب مياة زمزم المغلفة والمصرح بها وغيرها من الإرشادات التي تضمن راحة الحجاج خلال رحلتهم المباركة علي مصر للطيران .