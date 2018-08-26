مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادثى تصادم بالبحيرة

البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا يفيد بمصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، فى حادثين تصادم، وانقلاب سيارة بمركزى وادى النطرون وكفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً بالواقعتين من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون، بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق العلمين وادى النطرون، بالكيلو 45 إتجاه القاهره دائرة المركز.

بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى الإسماعيليه قيادة "أحمد .ا.ع" 21 سنة، طالب ومقيم مدينة الإسماعيليه بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القياده بيده نتيجة انفجار أحد الإطارات، مما أدى لانحرافها، وانقلابها على جانب الطريق .

أسفر الحادث عن وفاة كل من قائد السياره المذكور ومرافقه "محمد .ا.ح" 21 سنة ومقيم بذات العنوان، تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون .



كما تبلغ لقسم شرطة كفرالدوار بوقوع حادث إنقلاب سياره بالطريق الزراعى السريع، نزلة كوبرى كفرالدوار العلوى إتجاه الإسكندريه دائرة القسم.

بالانتقال والفحص والمعاينه تبين أنه أثناء سير سياره ميكروباص صغير قيادة "صبرى .ع.س" 53 سنة سائق ومقيم العوايد الإسكندريه بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القياده بيده نتيجة كسر وإنفصال الإطار الأمامى الأيسر للسياره، مما أدى لإنحرافها وإصطدامها بالحاجز الخرسانى وعامود إناره وإنقلابها بمنتصف الطريق .

أسفر الحادث عن وفاة "عبد الرحمن .ي.ع" 12 سنة طالب ومقيم بذات العنوان، وإصابة 5 من مستقليها جروح وكدمات واشتباه كسور ونزيف داخلى وما بعد الارتجاج، تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى كفر الدوار والمصابين لمستشفتى كفر الدوار وأبوحمص العام للعلاج .