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مصرع شخص وإصابة 58 آخرين فى زلزال بقوة 5.9 غرب إيران

الأحد، 26 أغسطس 2018 03:08 ص
مصرع شخص وإصابة 58 آخرين فى زلزال بقوة 5.9 غرب إيران آثار زلزال _ صورة أرشيفية
أ.ف.ب
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ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، الأحد، إن زلزالا قوته 5.9 درجة وقع قرب مدينة كرمنشاه مما أدى إلى سقوط قتيل و58 مصابا.

وقالت الوكالة إن الضحايا سقطوا فى مدينة تازة أباد شمال شرقى كرمنشاه، وأضافت أنه تم أيضا تسجيل هزتين ارتداديتين فوق ثلاث درجات على مقياس ريختر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزالا قوته 6.1 درجة وقع على بعد نحو 88 كيلومترا غربي- شمال غربى كرمنشاه .

وشعر الناس بالزلزال فى مناطق بعيدة مثل بغداد وفقا لما ذكره التلفزيون العراقى الرسمى الذى قال أيضا إنه لم ترد أنباء عن سقوط جرحى.

وكان زلزال قوته 7.3 درجة قد هز قرى وبلدات فى إقليم كرمنشاه بالإضافة إلى الحدود الجبلية مع العراق فى نوفمبر الماضى مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 350 قتيلا وآلاف الجرحى. وكان هذا أدمى زلزال شهدته إيران منذ أكثر من عشر سنوات.

 


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