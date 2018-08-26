مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

لقى شخص مصرعة وأصيب آخر بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بطريق سمادون كفر السيد بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصاب بطريق سمادون كفر السيد أمام قرية سمادون دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث توك توك بدون لوحات قيادة "م .ع. ع" 32 سنة سائق، وتوك توك بدون لوحات قيادة "ا .ع. ع. م" 31سنة سائق وقع الحادث نتيجة اصطدام المركبتين بالمواجهة.

نجم عن الحادث وفاة الأول متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ وكسر بالترقوة اليمنى، وإصابة الثانى بجرح قطعى بالأذن اليسرى وجرح متهتك بمنطقة الحوض وتم نقلهما إلى مستشفى أشمون العام، وحدثت تلفيات بالمركبتين وتم التحفظ عليهما.

وبسؤال كل من المصاب وشقيق المتوفى "ي" 47 سنة عامل أفاد بمضمون ما جاء ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 30124 جنح مركز أشمون لسنة 2018، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.

من ناحية أخرى أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر نشوب مشاجرة حادة لخلافات الجيرة بدائرة بركة السبع بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب مشاجرة ومصابين بقرية الروضة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "ا .ش. ا" 36 سنة ربة منزل غير مصابة، و "ا .ش. ا " 40 سنة سائق مصابا بكدمة بالرأس، وطرف ثان " م .ص. ا " لم يستجوب، وشقيقته " د " 36 سنة مؤهل متوسط مصابا بكدمة بالساعد الأيسر، وزوجته " د .ع. ح " 30 سنة ربة منزل مصابة بكدمة بالساعد الأيسر، وجميعهم مقيمين قرية الروضة دائرة المركز.

وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بسبب الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 44 أحوال مركز بركة السبع وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.